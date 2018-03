Gustav-Wiederkehr-Schüler zeichnen Comics und Tiere

Anzeige

Sandhofen.Nicht nur Rechnen, Schreiben und Lesen gehören zum Stundenplan der Kinder an der Gustav-Wiederkehr-Schule. Dass sie sich auch für Kunst interessieren, bewies der Besuch des Illustrators Christian Schura. Viertklässlern zeigte er, wie man Comicfiguren und Tiere zeichnet. Im Unterricht malten sie bereits Figuren aus dem Buch „Munkel Trogg – Der kleinste Riese der Welt“ von Janet Foxley. Initiiert wurde dies vom Kreis „Lesen im kleinen Dreieck“. Der Illustrator hat auch eigene Projekte und Ausstellungen. Die Kinder jedenfalls waren begeistert, dass Schura ihnen hilfreich bei ihrer Erstellung der Comics zur Seite stand. Über zwei Stunden lang forderte er so manches Talent beim Zeichnen zutage, das in den Kindern schlummerte. Bewegungen zeichnen, das gefiel besonders dem zehn Jahre alten Marvin. Seine Mitschülerin Angelina interessierte sich jedoch mehr für lustige Motive. Vor allen Dingen möchten sie ihren Eltern zeigen, wie kreativ sie waren, merkte Hazel an. Christian Schura zeichnet auch einmal im Monat mit Kindern in der Stadtbibliothek in Sandhofen. eng (Bild: Engler)