Gutachten für Rheindamm in Planung

„Die Sanierung des Rheindamms hat bei uns oberste Priorität“, versicherte Frank Felgenträger vom Fachbereich Klima, Natur und Umweltschutz bei der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirates Lindenhof in der Lanz-Kapelle unter Vorsitz von Bürgermeisterin Felicitas Kubala. Und auch die Tatsache, dass die Rheingoldhalle beim Informations-Abend des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) im September (wir berichteten) gut gefüllt gewesen sei, spreche deutlich dafür, wie sehr das Thema den Bürgern unter den Nägeln brenne. Dennoch: „Bevor bei einem Planungsbüro die Erstellung eines Gutachtens in Auftrag gegeben werden kann, müssen die Unterlagen des Antragstellers, in diesem Fall des RP, vorliegen.“

„Was spricht denn gegen die Spundwandlösung?“, lautete die Frage von Klaus Dieter Lambert (Grüne), die er – begleitet von zustimmendem Nicken etlicher Bürger und Bezirksbeiräte – stellte. Felgenträger entgegnete, dass die Stadt Mannheim den Antrag des RP zunächst einmal so entgegennehmen müsse, wie er gestellt sei: „Sonst machen wir uns angreifbar. Auch wenn die Bürger die Spundwandlösung wollen.“

Sorge um Zeitfaktor

Zudem trieb die Bezirksbeiräte die Sorge um, ob es für Einwände der Stadt oder der Lindenhöfer nicht schon zu spät sei. „Nein“, entgegnete Felgenträger entschieden, „weil das Verfahren gerade erst anfängt“.

„Und wie sieht es mit den Sicherheitsaspekten aus, wenn sich der Prozess des Planfeststellungsverfahrens noch wesentlich länger hinziehen sollte?“, fragte ML-Bezirksbeirat Michael Kost im Hinblick auf den Faktor Zeit.

Felgenträger versicherte nochmals, dass die Dammsanierung oberste Priorität habe: „Denn eine Katastrophe kann natürlich immer passieren.“ Trotzdem müssten Aspekte wie Artenschutz sowie geotechnische Expertisen sorgfältig geprüft werden. „Der Damm steht schon 100 Jahre lang, ohne dass etwas passiert ist. Lassen Sie sich nur Zeit, um alles sorgfältig zu prüfen“, riet ein Lindenhöfer aus den gut besetzten Zuhörerreihen lachend: „Aber im Ernst – Sicherheit ist mindestens so wichtig wie Baumerhalt.“

„Wir haben alle ein gemeinsames Anliegen“, sagte Kubala abschließend: „So wenige Bäume wie möglich zu fällen.“

Weitere Berichte zum Bezirksbeirat folgen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020