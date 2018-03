„Händler sind alle froh!“

Anzeige

„Es ist wichtig für uns, dass der Markt bestehen bleibt während der sechsmonatigen Umbauphase“, erzählt eine Dame mit prall gefülltem Einkaufsnetz, „wir kaufen hier alles“. Ein Phänomen angesichts der überstarken Konkurrenz der Discounter? „Die Menschen legen wieder mehr Wert auf Qualität“, merkt Sprengel an, „die Wochenmärkte sind deutlich mehr nachgefragt.“

Kauflust angeregt

Die Kauflust regt auch die bewusst durchdachte Präsentation der Waren an, die Verkäufer beginnen ihre Arbeit bereits in der Nacht um 2 Uhr früh. Alles muss auf den Punkt stimmen. Und was wäre nicht ein Marktbesuch ohne ein Pläuschchen mit dem Nachbarn? Zwischenmenschlichkeit in Zeiten virtuellen Austauschs ist wieder angesagt. So wird der Markt zusätzlich zum Kommunikationszentrum, nicht nur zwischen Händlern und Käufern. eig

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018