„Halleluja!“ bringt Stimmung

Der musikalische Abendgottesdienst in der Johanniskirche unter dem Titel „Laudate Dominum“ mit dem Kammerchor war Auftakt des diesjährigen Gemeindefestes. Pfarrerin Susanne Komorowski forderte gleich zur Begrüßung die Gemeinde auf, in Bewegung zu kommen. Unter Leitung von Kantor Niklas Sikner wurde dies von den Anwesenden in Gesang und Körpersprache umgesetzt.

Noch bewegender ging es weiter beim anschließenden Fassbieranstich auf dem Kirchenvorplatz, bei dem die Pfarrerin, statt den Zapfhahn ins Fass zu treiben, den großen Bierkrug zum Auffangen des Gerstensafts in den Händen von Kirchendiener Michael Sowa zerschlug. Bei Brezeln, Bier und Sprudel amüsierten sich die Gäste im bis auf den letzten Platz besetzten Biergarten bei der Premiere der zwölften Eigenproduktion von Theater ImPuls. In Anlehnung an das Motto des Jahres „Halleluja“ an der Johanniskirche hatten Petra Lambio, Stephan Drechler, Laura Hausmanns und Theaterchef Albrecht Gottschall verschiedene Texte geschrieben.

Wie die Faust aufs Auge passte die eigenwillige Szenenfolge „Halleluja – Stück für Stück“, präsentiert von Schauspielern des Grundkurses des Theaters, die teilweise das erste Mal vor Publikum auftraten. Beim Auftritt der elf Schauspieler, die teils auf der Erde, teils im vermeintlichen Himmel agierten, blieb kein Auge trocken. Mit sicherem Griff hatten die Autoren die Stücke dem Ensemble auf den Leib geschrieben. Genauso zielsicher hatte Theaterchef Gottschall die Rollen verteilt, so dass die Zuschauer voll auf ihre Kosten kamen und ein amüsanter Abend, gespickt mit treffsicheren Pointen und Attacken auf die Lachmuskeln, gesichert war.

Als Wolken schwebten die Akteure auf die Stufen vor der Kirche. Ob jubelnd, gelangweilt oder fluchend, die Darsteller beherrschten alle Register des facettenreichen Schauspiels. Wahre Lachsalven löste ein Kind aus, das versuchte, die Bedeutung des Wortes „Halleluja“ zu erfahren. Bei der Lesung von Texten bekannter Musiker kam es schließlich zum Eklat. Ein Zuschauer stürmte bei „Halleluja“ von Ramstein die Bühne mit lautstark geäußerter Empörung: „Wie kann man sowas zitieren und noch dazu vor einer Kirche?!“ Doch es war natürlich alles nur ein großer Spaß, wie auch die Suche nach dem verlorenen „H“ oder die göttliche Speisung – Grund genug für ein lautstarkes „Halleluja!“ Die begeisterten Zuschauer erlebten eine Stunde voll herzhaftem Spaß und Humor.

Dies drückte sich in ihrem nicht enden wollenden Applaus aus, als Albrecht Gottschall, die Schauspieler einzeln vorstellte. Am Sonntag ging es weiter mit einem Festgottesdienst. Danach schickte die Gemeinde Luftballons mit „Halleluja!“ gen Himmel. Bei Speis und Trank genossen die zahlreichen Besucher das abwechslungsreiche Programm. Höhepunkt war das Kindermusical „König Drosselbart“.

