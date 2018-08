„Haltestelle Fortschritt“ thematisiert Wohnen

Anzeige

Nun wagte die Geografin den Blick ins Heute. Miet- und Kaufpreise würden steigen, die Hälfte der Menschen, die in einer Großstadt wohnen, seien berechtigt, in einer Sozialwohnung zu leben, von denen es aber nicht genug gebe. Das sorge für Verdrängung in den Stadtteilen. Das Kernproblem seien hierbei die steigenden Bodenpreise, die einen nachhaltigeren Umgang mit dem Boden erforderten. Dies habe auch die Kommunalpolitik im Blick, weshalb letztes Jahr in Mannheim das 12 Punkte Programm verabschiedet wurde.

Eine Gemeinschaftsaufgabe

Als Letztes beantwortete Abstiens die Frage des Tages: „Wohin wollen wir wohnen?“. Sie sagte, es sei wichtig, die Art des Bauens bezahlbar, kleinteilig, bedarfsgerecht und zukunftsfähig zu gestalten. Außerdem solle der Wohnungsbau wieder zu einer Gemeinschaftsaufgabe werden und mehr Akteure miteinbeziehen. „Wir müssen schließlich alle wohnen“, beendet sie ihren Vortrag.

Auch die nächsten Programmpunkte befassten sich mit dem Thema Wohnen. Gerd Kuhn sprach über Baugenossenschaften, in welcher Rolle sie agieren würden und wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hätten. Von einer Münchner Wohnungsbaugenosschenschaft kam Markus Sowa, der über die Situation in München berichtete. Eine staatliche Institution berate dort die Genossenschaften, die auch bei Vergabe von Grundstücken von der Stadt bevorzugt würden. Der letzte Sprecher des Tages war Christian Franke von der Wohnungsbaugesellschaft GBG, der die Sicht eines großen lokalen Unternehmens mit einbrachte. Danach begann die Diskussionsrunde mit Oberbürgermeister Peter Kurz. Außerdem zu Gast war Marcel Hauptbuchner, ein Immobilieninvestor. Außerdem beteiligen sich zwei der Redner – Lena Abstiens und Christian Franke.

Einer der Organisatoren, Wulf Kramer, vom „Yalla Yalla“-Architektenbüro, war am Ende zufrieden mit der Aktion. „Es war eine Atmosphäre, in der sich jeder einbringen konnte und auch kritische Bemerkungen gemacht wurden“, so Kramer. Es sei außerdem positiv gewesen, dass der Oberbürgermeister sich so einem Thema innerhalb so eines Formates stellte. „Es wäre natürlich noch schöner, wenn wir mehr Input auch in die Kommunalpolitik einbringen können“, äußerte Kramer als Zukunftswunsch.

Das Fazit der Diskussionsrunde gab vor allem dem ersten Vortrag recht: Eine nachhaltige Bodenpolitik sei sehr wichtig und das Beispiel München sei zukunftsweisend. Die Veranstalter hatten, nach eigenen Angaben, ihr Ziel, ein wichtiges Thema zugänglich zu machen, auch dieses Jahr wieder erreicht.

