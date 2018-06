Harmonie aus Fernost

Anzeige

Feminin betörend bis verführerisch klang dagegen der Mambo-Rhythmus „Que Rico“ des Komponisten Guido López Gavilán.

Auf Spenden angewiesen

Zur Finanzierung seiner Tourneen ist der philippinische Gastchor, der in die Unionskirche bunte T-Shirts und eigens produzierte CDs mitbrachte, auf Spenden angewiesen. „Das Ensemble ist bis Anfang August auf Tournee. Bei mir zu Hause übernachten der Dirigent und noch eine Bass-Stimme“, erzählte Seifert in der Pause. „Der Chor setzt sich aus Studenten und Berufstätigen zusammen, die sich für diese Tournee Urlaub nehmen mussten“, schildert er den Aufwand der Sänger. Oftmals gestalte es sich schwierig, Gastfamilien für die Künstler zu finden.

In der zweiten Konzerthälfte, nach einem Kostümwechsel und dem nicht gerade frühlingshaften „Herbstlied“ von Mendelssohn Bartholdy, stimmte der Chor verschiedene Rock- und Pop-Stücke an. Zum Beispiel „Imagine“ von John Lennon, „We Will Rock You“ von Queen, „The Circle of Life“ von Elton John und „The Conversion of Saul“ von Z. Randall Stroope. In Bezug auf das letztgenannte Lied erklärte Moderator Jester Crisostomo: „Die Bekehrung von Saulus ist die bekannteste Geschichte über den Apostel Paulus.“

Besonders hervor stach der Song „A Thousand Years“, eine Filmmusik aus der Vampirfilm-Trilogie „Twilight“. Darüber hinaus intonierte der Kammerchor noch Stücke wie „Ronde“ von Maurice Ravel, „Laudate Dominum“ von Svilainis und „Dayo Dayo Kupita“ von Nilo Alcala.

