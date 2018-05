Harmonische Sitzung der Narren

Anzeige

Lange Anreise

In seinem Jahresbericht ließ Präsident Braun die vielen Veranstaltungen der Narrengilde noch einmal Revue passieren. Dabei erwähnte er, dass im Jahr 2018 keine Seniorensitzung stattfinden werden. Braun kündigte folgende Veranstaltungen an: Am 17. Juni Kinderfest, 23. und 24. Juni Stadtteilfest, 1. Juli Fahrradausflug und 25./26. August Traditionskerwe.

Gardeminister Holger Fischer ging auf den erfreulichen Zuwachs beim Musikzug und den Stoppelhopsern ein. Mit 13 Mädchen ist diese kleinste Garde so stark besetzt wie schon lange nicht mehr. Mit über 80 Tänzen von über 300 Aktiven aus 30 Vereinen ist der Gardeball auch finanziell ein Gewinn für die Narrengilde.

Mit den Heeschter Berkedieben aus dem fränkischen Hainstadt und der Narrengilde Gerbrunn aus der Nähe von Würzburg hatten zwei Vereine Anreisewege von mehr als 100 beziehungsweise 180 Kilometern. Trotz der Entfernung hielten die Narren einen Besuch in der Quadratestadt ab.

Auch die musikalische Neuausrichtung des Musikzuges sei erfolgreich. Hinter all dem ein stehe Trainerstab, der viel Zeit in seine Arbeit investiert, erwähnte Fischer. Neu in den Vorstand oder in neue Funktion gewählt wurden Ulrich Müller (Schriftführer), Frank Finger (Wirtschaftsminister) und Gertraude Karusseit (Organisationsministerin). Zum Elferrat ernannt wurde Dominik Bach. In kürzest möglicher Geschwindigkeit ging so eine harmonische Jahreshauptversammlung zu Ende. has

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.05.2018