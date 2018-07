Hausaufgabengutschein lockt als Prämie

Anzeige

Noch in Fußballfarben feierten die Verantwortlichen der Alfred-Delp-Schule gemeinsam mit dem Nachwuchs das Sommerfest. Das Motto „Rund um die WM“ wurde an zahlreichen Ständen mit einem Angebot an unterschiedlichen Aktivitäten aufgenommen. Zwar sei die deutsche Mannschaft früh ausgeschieden, wie Kirsten Mühlum bedauerte. Die Mädchen und Jungen der Grundschule hätten es jedoch sportlich genommen. Alle Klassen hätten sich an der Ausrichtung der Festivität beteiligt, verriet die Schulleiterin.

So konnten sich die Besucher im Torwandschießen versuchen oder beim Tischkicker das Ballgefühl unter Beweis stellen. Kreativ und einfallsreich ging es ebenso beim Trikotfertigen oder beim Flaggenbasteln zu. Darüber hinaus bot sich dem Nachwuchs ein ganz besonderer Anreiz. „Wer acht oder mehr Aktivitäten absolviert, bekommt einen mit dem Delp-Taler verbundenen Hausaufgabengutschein ausgehändigt“, berichtete Kirsten Mühlum.

Im Programm zeigten Chor und Trommel-AG ihr Können, bevor sich auch die Arbeitsgemeinschaft der Tänzer den verdienten Applaus im Publikum abholten. Entsprechende Stärkung versprach das Angebot von Förderverein und Elternbeirat, deren Mitglieder für das leibliche Wohl verantwortlich waren. Die Salat- und Kuchentheke wartete mit einer reichhaltigen Auswahl auf. Auch beim Grillstand wurde niemand hungrig auf den Heimweg geschickt.