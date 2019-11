Heftige Debatte über Mannheimer Stadtparks

Die Stadtpark Mannheim Gmbh wird die begonnene Bürgerbeteiligung zur weiteren Entwicklung des Herzogenriedparks fortsetzen. Das kündigte Parkchef Joachim Költzsch bei der Sitzung des Bezirksbeirates Neckarstadt-Ost an. Man werde Bedarfe, wie das geforderte Grüne Klassen Zimmer (Grüne Schule) noch mal prüfen, sagte der Geschäftsführer und bekräftigte „Wir werden uns mit der Weiterentwicklung intensiv beschäftigen“. Die Gesellschaft reagiert damit auf anhaltende Kritik von Politikern und der Aktionsgemeinschaft Herzogenriedpark, die eine stärkere Beschäftigung mit der Zukunft des familienfreundlichen Geländes anmahnen und nach einem Konzept verlangen.

Politiker von CDU, Linke und SPD forderten bei der Sitzung die Frage zu klären, ob der Park noch Bestandteil der Planungen zur Bundesgartenschau 2023 (Buga-Satellit) sei. Der Gemeinderat habe dies beschlossen. Die CDU-Fraktion, so Bezirksbeirätin Roswitha Henz-Best, „hat ihre Zustimmung zu den Buga-Planungen damals davon abhängig gemacht, dass auch der herzogenriedpark mit fünf Millionen profitiert. Davon hört man nichts mehr“. Es dürfe auch nicht sein, dass die Multihalle ausgegliedert werde. Ein abgestimmtes Konzept sei dringend nötig. Das Budget für eine angemessene Parkgestaltung sei zu klein, kritisierten auch Denis Ulas (Linke) und Sascha Brüning SPD).

„Es ist positiv, dass sich jetzt etwas bewegt. das reicht aber nicht aus“, betonte auch Stadtrat Reinhold Götz (SPD). Nicht nur der Luisenpark (geplante Investition 80 Millionen Euro) habe 2025 Jubiläum, auch der Herzogenriedpark (geplante Investition 1,9 Millionen Euro) “, sagte Götz zum Applaus der zahlreichen Zuhörer bei der Sitzung im Ida-Scipio-Heim. „Sie müssen bei den Investitionen nacharbeiten“, richtete er einen Appell an das zuständige Umwelt-Dezernat. Wichtig sei, die Kosten für die Feinplanung zu erfahren, ergänzte Gemeinderatskollege Thomas Trüper (Linke). Und Stadträtin Stefanie Heß (Grüne) regte an, gezielt Kinder und Jugendliche in die weitere Beteiligung einzubeziehen.

Interessierte Bürger sind am 27. November in die Multihalle eingeladen, um weiter über die Zukunft des Parks zu diskutieren. Eine genaue Uhrzeit steht noch nicht fest.

