Heimatmuseum öffnet Türen

Von April bis Oktober öffnet der Verein für Ortsgeschichte jeden zweiten Sonntag im Monat die Türen seines Vereinshauses (mit Heimatmuseum) in der Eintrachtstr. 26. Von 14.30 bis 17.30 Uhr ist am 15. April erstmals geöffnet. In einem geführten Rundgang durch eine mit zeitgenössischen Möbeln und Utensilien ausgestattete bäuerliche Wohnung aus der Zeit um 1910 herum werden die Geschichte des Hauses sowie die in Eigenleistung durchgeführten Restaurierungsmaßnahmen erläutert. In zwei weiteren Ausstellungsräumen werden eine Auswahl von vor Ort gefundenen Ausgrabungsstücken und historisches Kartenmaterial sowie Ansichten von Feudenheim auf alten Postkarten, Fotografien und Zeichnungen gezeigt. Sonderbesichtigungen beziehungsweise geführte Rundgänge auf Anfrage: Günter Bonte, Tel. 0621/70 93 85, Mobil: 0172/6 26 92 50. dir