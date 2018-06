Heimspiel und brachiale Klänge

Anzeige

„Hat jemand Durst?“, erkundigte sich Sänger Kai Lutz und reichte eine Flasche Whiskey in die erste Reihe. Hinsichtlich des Bühnenbilds und der Songtext-Metaphorik kokettiert die Alternative-Rock-Band Autumn Tree, die in ihren Gesamtsound einige dreckige Southern-Rock-Elemente verrührt, mit staubigen Wild-West-Motiven und zieht die Besucher auf der Terrasse des Neckarauer Turnvereins 1884 beim Festival „Rock am Damm“ sofort in ihren Bann. Zahlreiche Besucher jeden Alters, vom ergrauten Alt-Hippie im farbenfrohen Batik-Shirt bis zu jungen Rock-Fans, fanden sich zusammen, um gemeinsam die vier aufstrebenden Rockgruppen Autumn Tree, Knust, Haus Nummer Sieben und Of Colours einen Abend lang frenetisch abzufeiern.

Mit einem weißen Megaphon zur Verfremdung seiner Gesangsstimme, die an den 2002 verstorbenen Grunge-Rockstars Layne Staley von Alice in Chains erinnert, schmetterte Sänger Kai Lutz ins Mikrophon. Für ihn und Gitarrist Denis Bopp war der Auftritt bei „Rock am Damm“ ein Heimspiel: Da beide Bandmitglieder im Stadtteil Neckarau wohnen, durften sie quasi vor der eigenen Haustür rocken. Für gewöhnlich spielen Autumn Tree, passend zu ihrer abgründigen Rockmusik, in der Dunkelheit. Bei „Rock am Damm“ waren sie aber der Auftakt-Act. „Es wird sexy, schnappt euch euer Lieblingsgirl“, peitschte Sänger Kai Lutz, ein junger Hüne, in Bezug auf den eigens komponierten Song „Supernatural“ die Zuschauer ein. Während langsam die frühlingswarme Sonne unterging.

Tochter übernimmt Organisation

Hinter dem eintägigen Festival „Rock am Damm“, das es mit Unterbrechung seit 2007 gibt, stehen als Veranstalter die beiden Familien Hoheisel und Haberzettel.