„Herkunft spielt keine Rolle“

„Gottesdienst plus Gäste“ heißt das Format, in dem die Diakoniekirche Luther Menschen in den Blickpunkt stellt, die sich in vorbildlicher Weise für ein gelingendes Miteinander einsetzen. Diesmal zu Gast waren Teilnehmer der internationalen Malschule der Arbeiterwohlfahrt. Dort leistet Künstlerin Christine Behrens seit 15 Jahren erfolgreiche Integrationsarbeit im Jungbusch.

Peter Geißert zeigte sich beeindruckt vom kreativen Können der jungen Künstler. Dabei weiß der Pfarrer, dass Behrens für den Nachwuchs mehr ist als eine reine Mallehrerin. „Wir kommen einmal wöchentlich zusammen“, wie die Künstlerin berichtete. Dabei treffen Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichem Migrationshintergrund aufeinander.

„Herkunft und Nationalität spielen bei uns jedoch keine Rolle“, wie Behrens betonte. Mittlerweile seien viele der Teilnehmer aus den ersten Jahren erwachsen geworden. „Wir haben alle ein sehr herzliches und offenes Verhältnis“, wie die Leiterin der AWO-Malschule verriet. Sie stehe ihren Schützlingen gleichfalls bei privaten Problemen bei. Dabei müsse sie zuweilen auch bei Liebeskummer trösten.