Heroinspritzen auf dem Kinderspielplatz

Anzeige

„Luxus ist nicht alles, man muss Wissen an die Menschen weitergeben“, betont der Buddhist. In Gebüschen findet der uneigennützige Müllentferner oftmals gebrauchte Heroinspritzen, zum Beispiel auf dem Kinderspielplatz am Schloss oder in den Quadraten.

In speziellen Plastikboxen verschlossen reicht der 34-Jährige solchen Sondermüll an die Fahrer der städtischen Müllabfuhr weiter. Unter den Mitarbeitern der Stadtwerke ist der altruistische Mannheimer längst bekannt und geschätzt.

Ob schrottreife Fahrräder, verschmutzte Matratzen, Messer oder zerlumpte Obdachlosenkleidung – Kitty Sauer beseitigt diese unschönen Dinge umgehend, selbst sperrigste Gegenstände. Manchmal findet Müllsammler Sauer verlorene Brieftaschen. „Mit Personalausweis und EC-Karte darin. Die gebe ich auf dem Polizeirevier ab. Einen Finderlohn nehme ich dafür nie an“, versichert der Idealist, der im Bezirk Herzogenried wohnt.

Buddhistischer Tempel geplant

„Mich macht glücklich, den Leuten zu zeigen, dass es auch ehrliche Leute gibt“, erläutert Sauer, der auf seinem Rücken buddhistische Schriftzeichen als Tätowierung trägt.

Häufig sprechen ihn Bürger auf der Straße an und loben ihn für sein gemeinwohlorientiertes Engagement. In seiner Freizeit treibt Sauer, der für sich durch positives Sozialverhalten höhere Erkenntnisse erschließen möchte, verschiedene Kampfsportarten, zum Beispiel Kung Fu, Wing Chun und Thaiboxen. Zukünftig möchte Sauer eventuell in Mannheim einen buddhistischen Tempel einrichten, wofür der fleißige Saubermacher zuerst die finanziellen Mittel aufbringen muss.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.08.2018