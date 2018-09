Herzklopfen und Natur

„Kultur in L 10“ zeigt in diesem Jahr Bilder von Gisela Späth. In einer Matinee wird die Ausstellung am morgigen Samstag, 16. September, um 11 Uhr im Carl-Scholl-Saal der Freireligiösen Gemeinde, L 10, 4-6 eröffnet. In Gütersloh geboren und als Mutter von zwei Kindern war Späth nach dem Studium in Bielefeld, Freiburg, Mannheim und Nürnberg als Lehrerin, Kunsterzieherin und freischaffende Künstlerin tätig. Mittlerweile lebt sie in Hockenheim, wo sie Mitbegründerin des dortigen Kunstvereins ist und dessen Ausstellungen konzipiert und organisiert. Ihre Bilder spiegeln die Begegnungen mit Menschen und mit sich selbst wider, sie befassen sich mit Strukturen und Wachstumsprozessen und beziehen ihre Inhalte im weitesten Sinne aus der Natur.

„Herzklopfen – Natur“ heißt die Ausstellung. Die Eröffnung wird musikalisch umrahmt von Olga und Evgeni Orkin an Klavier und Saxophon. Getränke und einen kleinen Imbiss gibt es. ena

