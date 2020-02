Hilfe beim Erwachsen werden

Die Eugen-Neter-Schule auf der Blumenau lädt für Dienstag, 18. Februar, um 19 Uhr, zum zweiten Elternabend zum Thema Wohnen ein. Im Musikraum der Außenstelle Berufsschulstufe haben Interessierte die Möglichkeit, im persönlichen Gespräch mit Vertretern verschiedener nachschulischer Einrichtungen auf dem „Markt der Wohnmöglichkeiten“ weitere Informationen zu erhalten.

Verschiedene Anbieter stellen an diesem Abend Wohn-Möglichkeiten für Menschen mit Einschränkungen vor und wollen so Hilfe bei der Verselbstständigung der Jugendlichen geben. Der Informationsabend richtet sich auch an Eltern von Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung, die nicht die Eugen-Neter-Schule besuchen. „Dies ist ein sehr wichtiges Thema für die Familie, da auch diese Kinder erwachsen werden und von der Familie mehr und mehr unabhängig werden möchten“, unterstreicht Schulleiterin Silvia Challal. baum

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.02.2020