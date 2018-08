Hilfe für den Ehrenamtstag

Anzeige

Für den zweiten Ehrenamtstag am 15. September mit fünf Projekten und 115 Plätzen braucht das Steckenpferd in MA-Käfertal noch Unterstützung. Es wird einiges für das soziale Projekt „Urban Gardening Benjamin Franklin“gebaut, wie zum Beispiel eine Terasse. Aber auch andere Vorhaben des Steckenpferd e.V. werden unterstützt. Sowohl Sachspenden wie Holz, Nägel oder auch Farbe als auch finanzielle Spenden sind willkommen. Das Steckenpferd ist dieses Jahr das Leuchtturmprojekt der Metropolregion-Rhein-Neckar, was bedeutet, dass Oberbürgermeister Peter Kurz persönlich vorbeikommt, mithilft und und eine Auszeichnung übergibt. Diese qualifiziert das Projekt als eines der UN-Dekade Biologische Vielfalt im Rahmen des Sonderwettbewerbs: Soziale Natur – Natur für alle. lob