Hobby-Gärtner schauen eigenem Essen beim Wachsen zu

Erdbeeren naschen, Kraut und Rüben anbauen, an der frischen Luft ackern, den Pflanzen beim Wachsen zusehen, schließlich die eigene, Ernte einfahren: All dies ermöglichen die Gemeinschaftsäcker des Vereins Mikro Landwirtschaft – gemeinschaftlicher Gemüseanbau. Nun werden die Flächen in Feudenheim und Wallstadt erweitert und ein erstes Gemeinschaftsprojekt in Heidelberg gestartet.

Nach draußen kommen

Gerade in Zeiten von Corona sei der Anbau von eigenem Gemüse nicht nur eine Quelle für Vielfalt auf dem Teller, sondern auch eine Möglichkeit, um nach draußen in die Natur zu kommen, über andere Themen nachzudenken, sich auch körperlich zu betätigen, so Vorstand Bertram Fischer (Bild): „Die Bewegung an der frischen Luft tut einfach gut”, weiß er. Ob bunte Tomaten, Rotkraut oder selbst gepflanzte Karotten – es sei einfach toll, dem eigenen Essen beim Wachsen zuzusehen. Jeder könne anbauen, worauf er Lust habe. Und: „Gerade für Kinder ist es ein spannendes Erlebnis, wie eine Karotte wächst, und dass auch krumme Karotten lecker schmecken.” Bei alledem hilft der Verein Mikro Landwirtschaft, liefert die notwendige Unterstützung. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Drei Gemeinschaftsäcker gibt es bereits in Mannheim. Die Flächen in Feudenheim Nord beim Bürgerpark und in Wallstadt beim Friedhof werden jetzt erweitert. Auf beiden Flächen sind noch Feldstücke zum Mitmachen frei. Die zudem neu entstehende Nutzgärten der stadteigenen Entwicklungsgesellschaft MWSP in Käfertal auf Franklin unterstützt Mikro Landwirtschaft als Kooperationspartner. Ein neuer Gemeinschaftsacker entsteht jetzt auch in Heidelberg.

Die Gemeinschaftsäcker bestehen laut Verein aus 100 Quadratmeter großen Feldstücken für die Eigennutzung, gemeinschaftlich bewirtschafteten Flächen für Kartoffeln und Kürbis und einem Gemeinschaftsplatz. Die Feldstücke können von einzelnen Personen, Familien und Gemeinschaften mit bis zu sechs Personen für 360 Euro pro Saison gemietet und bewirtschaftet werden. Ab sofort kann man auch ein halbes Feldstück mit 50 Quadratmetern für 180 Euro mieten.

Die Gemeinschaftsäcker werden ökologisch bewirtschaftet. Eine Grundausstattung, wie gemeinsame Gartengeräte, Wasser und Kompost, wird zur Verfügung gestellt. Während der Saison berät und unterstützt Mikro Landwirtschaft die Mitmacher, sogenannte Mikro Landwirte, beim Gemüseanbau durch gemeinsame Ackertage und Workshops und digital mit Anleitungen und Videos über eine Online-Plattform.

„Mit den Gemeinschaftsäckern will Mikro Landwirtschaft eine nachhaltige lokale Landwirtschaft für und von den Menschen vor Ort mitgestalten, die statt auf Monokultur auf Mischkultur setzt und mit der Natur wirtschaftet“, so Betram Fischer. „Wir wollen den Anbau von eigenem Gemüse gerade auch für Gartenanfänger erleichtern. Mit unserer Unterstützung kann man einfach loslegen.” Die Arbeit biete dann das ganze Jahr eine große Vielfalt an frischem unbehandeltem Gemüse und einen Ausgleich zum Arbeitsalltag, ist der Vorstand überzeugt. Außderdem könne man Zeit mit Familie, Freunden oder Nachbarn verbringen, sich mit Gleichgesinnten austauschen. Für den gemeinschaftlichen Ackerbau müsse man also kein Experte sein, macht Fischer Mut, es auszuprobieren.

Lebensraum für Insekten

Der Verein stellt Interessierten digitale Anleitungen und Empfehlungen für den Gemüseanbau rund um Aussaat, Pflege und Ernte zur Verfügung. So können auch wenig Erfahrene direkt mit Aussaat und Pflanzung beginnen. Und was sei schöner, als Radieschen, Erdbeeren oder Tomaten vom eigenen Beet zu naschen, so Fischer.

Hobby-Landwirte können zudem eine Blühpatenschaft zur Förderung der Artenvielfalt in der Region übernehmen oder verschenken. Mit Blumen und Wildkräutern bestellte Äcker werden so zum Lebensraum und zur Nahrungsquelle für Insekten und Vögel.

Info: Infos, Sa., 18. April, 10 Uhr, unter www.mikrolandwirtschaft.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020