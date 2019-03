Humorvolle Lesung

Zum Weltfrauentag am Freitag, 8. März, um 19.30 Uhr, lädt der Freundeskreis der Stadtbücherei in die Zweigstelle Neckarau in der Heinrich-Heine-Straße 2 ein. Die Zeichnerin, Malerin und Kabarettistin Barbara Eckert-Stahl liest aus ihrem Buch „…wie dahääm bei uns!“ Auf dem Programm stehen Gedichte rund um Frauenleid und -freud des Kabarett-Ensembles „Kesse Motten“.

In der begleitenden Ausstellung werden die Illustrationen des Buchs präsentiert. Für die musikalische Umrahmung sorgt Hans Heiser mit Gesang und Gitarre. Der Eintritt ist frei, über eine Spende freut sich der Freundeskreis der Bücherei.

Weitere Informationen zu der Künstlerin gibt es unter der Telefonnummer 0621 85 78 78 oder unter b.eckert-stahl@web.de. ube

