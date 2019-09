René Descartes hat gesagt, ich denke, also bin ich. „Und ich sage es umgekehrt: Ich bin, also denke ich“, antwortet der Autor Bernd V. Ernting auf die Frage, warum er Kurzgeschichten und Gedichte schreibt. Es passiere so viel auf der Welt, über was er nachdenkt. „Und dann schreibe ich es auf, sonst vergesse ich es“, ergänzt er. Er liest mehrere Gedichte. Kurze, markante, provokative? Sein Publikum besteht zum Teil aus anderen Autoren. Auch sie lesen, tragen vor. Szenische Darbietungen sind ebenfalls dabei. Acht Autoren aus der Metropolregion bringen sich im Theater Felina-Areal bei der Spätlese ein, einer Lesebühne für Selbstgeschriebenes, die zum 31. Mal stattfindet. Die Organisatorin Angela Wendt hat diese Veranstaltung im Mai 2006 ins Leben gerufen. „Es dürfen nur selbstverfasste, in sich abgeschlossene Texte vorgetragen werden“, erklärt sie. Alle Genres seien erlaubt. Ob Kurzgeschichte, Krimi oder Lyrik - nur die Dauer ist vorgeschrieben. Zwischen drei und fünf Minuten maximal. Jeder der sich traut, ist eingeladen mitzumachen in dieser öffentlichen Veranstaltung, vor einem interessierten Publikum seine Texte vorzustellen.

Manuel Beck ist wie einige andere schon viele Jahre dabei. Er ist ein erfahrener Autor, wenn auch der jüngste in diesem Kreis. „Bereits als Teenager habe ich damit begonnen, Gedichte zu verfassen“, erzählt er. Über die Auseinandersetzung mit dem eigenen Innenleben habe er geschrieben, aber auch über die Damenwelt - es gab und gibt noch immer ein breites Spektrum. Seit etwa sieben Jahren arbeitet er vermehrt an publikumsansprechenden Darbietungen, oft zusammen mit seiner Lebensgefährtin. Die szenische Darstellung seines frei vorgetragenen, viereinhalb Minuten dauernden Gedichts „Ich bin der dichtende Henkersmann“ gibt eine Kostprobe davon: „… bietet Spitzbuben exekutieren ergiebige Inspiration für das Dichten“, ist Teil einer seiner Verse. Wie wahr. Darüber, wie man aus einem Seil aus dem Baumarkt einen lebensechten, nein, lebensbeendenden Henkersknoten bindet, hat er sich im Internet informiert. Die Henkershaube hat er ebenfalls für sich gestaltet.

Die Spezialität von Frank Wilberz sind Geschichten. Skurrile Geschichten, die etwas aus dem Rahmen fallen. Er unterbreitet den rund dreißig Zuhörern denn auch eine überaus interessante und überlegenswerte Strategie zu einer durchaus alltäglichen Situation: Wie bekomme ich meinen Sohn zum Sprechen, der mich im Pflegeheim artig besucht, aber nicht mit mir kommuniziert. „Demenz“, zumindest wenn sie nur vorgetäuscht ist, kann da durchaus hilfreich sein.

Birgit Böckli liebt die Sprache als Mittel, Emotionen auszudrücken. Stift und Block hat sie immer und überall für unvorhergesehene Wartezeiten dabei. Während andere mit dem Handy zocken, schreibt sie. 2012 hat Böckli eine Leseprobe ihres unterhaltsam-frischen und nicht ganz konventionellen Krimis „Friesensturm“ auf eine Onlineplattform gestellt. Leser konnten mit Klicks die Literatur bewerten. In kurzer Zeit wurde sie ganz nach oben gewählt. Die Autorin befasst sich gerne, aber nicht nur, mit skurrilen Charakteren und menschlichen Abgründen jeglicher Art. Dass sie einer ihrer nachdenklicheren Kurzgeschichten gegenüber einer fröhlichen den Vorzug gibt, liegt jedoch lediglich am Zeitlimit.

Der Eintritt zu dieser in regelmäßigen Abständen stattfindenden Spätlese ist frei. Spenden werden für das Theater Felina-Areal erbeten, welches den Saal für die Lesung unentgeltlich zur Verfügung stellt.

Info:

Spätles # 32 am Mittwoch, 23. Oktober 2019 um 19.30 Uhr, Theater Felina-Areal. Anmeldungen werden bis zum 19. Oktober 2019 an angela.wendt@cafga.de erbeten.

