„Ich mag es, wenn Dinge passen“

„Come on let us go“ („Auf, los geht’s“) fordert der Gospelchor Mannheim-Süd die Zuhörer in der Johanniskirche auf. Die einzelnen Sänger verlassen nach und nach den Altarraum. Im hinteren Teil der Kirche treffen sie sich wieder. Als der letzte Klang verstummt ist, gibt es reichlich Beifall für das Stück aus der Messe „Missa Parvulorum Dei“ (Messe der Kinder Gottes), welches der Chor gerade gesungen hat. Immer wieder werden seit April einzelne Teile der Messe vom Gospelchor geprobt und während der Messe dargeboten.

Im Oktober soll sie dann in voller Länge zu hören sein. Dann feiert das Gospelprojekt Mannheim-Süd seinen musikalischen Jahreshöhepunkt mit „Missa Parvulorum Dei“ von Ralf Grössler für Chor, Solo und Orchester. Sonntag, 21. Oktober, 18 Uhr, in der Matthäuskirche Neckarau findet die Uraufführung statt. „Wir nutzen die Vorbereitung auf die insgesamt zehn Sätze der Messe für den Chor, um immer wieder Teile in Gottesdiensten vorzutragen“, berichtet Kantor Niklas Sikner, der das Projekt der Johannisgemeinde nicht nur am Klavier begleitet.

Taufe zweier kleiner Zuhörer

Der junge Kirchenmusiker berichtet voller Elan über die Arbeit mit dem Kirchenchor: „Das ist schon ein sehr interessantes Projekt. Eigentlich hat es schon die Kantorin Claudia Seitz, die ich ja zumindest bis Ende 2019 vertrete, ins Leben gerufen. Ich bringe das nur voran und hoffentlich zu einem guten Abschluss.“