„Ich schreibe jeden Tag – es ist mir ein Bedürfnis“

Die Zielgruppe der Lindenhöfer Autorin sind Kinder, die aktuellen Themen Außenseitertum und Handykonsum. „Es gibt derzeit so einen großen Bedarf dafür, vor allem in Schulen“, meint sie. Erfahrungen mit der Altersgruppe hat sie bei drei Kindern in Kindergarten und Schule und ihrer Berufstätigkeit in einem Speyrer Gymnasium aus erster Hand. Der Held ihrer beiden Erstlingswerke ist der Fünftklässler Ludewig Schmuddelig, der eigentlich nur Ludwig heißt und auch gar nicht schmuddelig ist, aber von seinem Mitschüler Piet so tituliert wird. Die Trennung der Eltern, der Umzug, der Schulwechsel und nun auch noch dieser gehässige Piet.

Sieg über die Hexe Hargia

Das Leben für Lulu, wie er von wohlwollenden Menschen genannt wird, ist nicht leicht. Da gerät er im Schleierwald in eine Fantasy-Parallelwelt, in der er sich beweisen kann, als er mit Hilfe eines Zauberstocks die Hexe Hargia besiegt.

Im zweiten Band geht es Ludwig, inzwischen in der sechsten Klasse und mit etwas mehr Selbstbewusstsein ausgestattet, aber nicht viel besser. Auch wenn er in Bea, die mit akuten Schulproblemen kämpft, eine Verbündete findet, nimmt der Zwist mit Piet seinen Fortgang. Verschärft wird die Situation durch dessen Mobbing-Attacken per Handy. Erneut kommt es zu Auseinandersetzungen mit der Hexe Hargia. Und diesmal ist Piet mit an vorderster Front. Lulu steht seinem Widersacher hier zwar bei, der dankt ihm dies aber noch lange nicht und gewinnt auch noch die Schülersprecherwahl mit seiner Forderung: kein Verbot für Handys in der Schule. Am Ende aber ist Lulu mit sich im Reinen und genießt seine neu gewonnene Freundschaft mit Bea.

„Man kann nicht erwarten, dass sich die Menschen ändern, da muss man realistisch sein“, meint die Autorin. Und doch ist Lulu gereifter und stärker als zuvor. Bei Lesungen an Mannheimer Schulen stieß Jessica Pfaff auf gute Resonanz bei ihren jugendlichen Zuhörern. Sie wünscht sich, dass ihr Buch an Schulen gelesen wird und bietet dafür auch Unterrichtsmaterialien für Lehrer an.

„Ich schreibe jeden Tag, meistens in einem Café oder auch in Freistunden. Das ist mir ein Bedürfnis“, so erzählt die im Lindenhof aufgewachsene Jessica Pfaff über ihre Passion. Die Lehrerin, die Englisch, Italienisch, Sport und Philosophie in Heidelberg studiert hat, sagt: „Schreiben ist Entspannung für mich, da brauche ich kein Yoga“. Am nächsten Buch ist sie schon dran.

