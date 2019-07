Idee nimmt Formen an

Schon seit geraumer Zeit bemüht sich die Interessengemeinschaft Friedhof Rheinau (IFR) um eine Verbesserung der Parkraumsituation am Waldfriedhof.

Aus einem Schriftwechsel der IFR mit Oberbürgermeister Peter Kurz ist aus Sicht der IFR ersichtlich, dass auch das Stadtoberhaupt ausreichende Parkplätze vor dem Friedhof Rheinau für wichtig hält und deshalb die zuständigen Fachbereiche beauftragte, hier endlich Abhilfe zu schaffen. Bedauerlicherweise konnte ein Vorschlag der IFR, der auch im Eigenbetrieb Friedhöfe Mannheim positiv aufgenommen worden war, aufgrund langwieriger, verwaltungsinterner Abstimmungsprozesse nicht realisiert werden. So war eine frei gewordene Gartenfläche zur Schaffung von zusätzlichem Parkraum vorgeschlagen worden. Doch bevor die Verwaltung zu einer Entscheidung gelangte, war das Gelände schon anderweitig veräußert und der Garten vergeben worden.

Gehweg soll umgebaut werden

Laut Kurt Kubinski, Vorsitzender der IFR, will man sich von diesem Rückschlag nicht entmutigen lassen und weiterhin konstruktiv mitwirken. Er hofft, dass mit der Unterstützung durch den OB nun eine zeitnahe Lösung gefunden wird. So wird die Interessensgemeinschaft erneut vorschlagen, den überdimensionierten Gehweg zum Friedhof umzubauen, um hier das Parken am Straßenrand zu ermöglichen.

„Wenn die zuständigen Stellen der Verwaltung, die für die Schaffung von Parkplätzen verantwortlich sind, nicht schnell reagieren und sich schlafmützig verhalten, muss halt eine Alternative gesucht werden“, ist sich Kubinski sicher, dass die Gespräche nun intensiviert werden müssen. Die Aufforderung des Oberbürgermeisters an die Verwaltung ist hier ein guter Anfang. red

