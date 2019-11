Die Kinder und Jugendlichen aus Luzenberg und Waldhof-West können ihre Ideen für den Stadtteil einbringen: Im Rahmen der 68DEINS! Kinder- und Jugendbeteiligung veranstaltet das Kinder- und Jugendbüro eine Stadtteilversammlung in Luzenberg und Waldhof-West.

In Kinder- und Jugendforen in Schulen, Verbänden, Vereinen, im Jugendtreff, Jugendhaus oder in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe haben sich die Mitarbeitenden des Kinder- und Jugendbüros mit jungen Menschen aus Luzenberg und Waldhof-West getroffen, um über deren Anliegen und Themen zu sprechen.

In diesen Foren wurden Präsentationen erarbeitet, die bei der Versammlung am Mittwoch, 4. Dezember, um 18 Uhr, in der Justus-von-Liebig-Schule (JvL), Außenstelle Luzenberg, Gerwig-Straße 2-8, Politikern, Verwaltungsmitarbeitern, Vereins- und Verbandsvertretern vorgestellt werden.

Kinder, die in keinem Forum gearbeitet haben, aber dennoch ein Anliegen haben, können um 17 Uhr in die JvL-Außenstelle Luzenberg kommen und sich vor Ort vorbereiten. In der Versammlung versuchen die jungen Menschen dann, erwachsene Mitstreiter für ihre Anliegen zu gewinnen. baum/red

