Ideen mutig umgesetzt

Sonst mag der Lindenhof als schmucker Vorort in Mannheims Süden von sich reden machen – bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse verwandelte sich das Umfeld der Meerfeldstraße zu einem Hort der epischer Feierlust, der mutig daherkommt. Ästhetische Ruhe, wie man sie wahlweise in den Mangas der jungen Künstlerin Sara Luise Chaggar im Buchladen am Gontardplatz oder Stephan Scheuermanns Heidelberg-Fotografieren in der avendi-Pflegeeinrichtung am Lanzarten zu sehen bekommt, hatte hier Seltenheitscharakter. Und das ist vielleicht auch gut so. Denn auch – oder vielleicht gerade weil – Gewerbevereins-Vorsitzender Alexander Syri keine 31 Stationen vom Band präsentiert, füllen sich die Gassen mit zunehmender Stunde sichtlich.

Einen großen Anteil hat daran sicherlich die „Milli Vanilli“-Stimme Charles Shaw, die das Restaurant Da Lulu e Angelo im goldenen Flittersakko und Pracht zu einer schweißnassen Großraumraumdiskothek umfunktioniert, aber auch weitere Künstler sorgen für Akzente. So sind es etwa die herrlich tabulosen Malereien von Alexander Andino-Cedeno und Susanne Denefleh, die Nacktheit unter dem Motto „Someone Naked“ keineswegs als Pornographie, sondern als Suche nach sinnlicher Körperlichkeit präsentieren.

Gebündelte Kraft von Kreativen

Dass finstere Phantasien anatomischer Dekonstruktion hier ebenso ihren Platz finden wie der Weg zur eigenen Lust, spricht nicht nur für einen souveränen Umgang mit nackter Haut auf der Leinwand im Kleinen, sondern auch für die progressive Weiterentwicklung eigener Ideen im Stadtteil im Großen.

Just den beschaulichen Lindenhof zum Ort der harten Bässe zu erwählen, mag im ersten Moment ungewöhnlich anmuten – aber nur solange, bis die ersten Ströme junger Mengen an der Rohkosteria vorbeiziehen, einen Vollwert-Snack genießen, um sich bei der Eismanufaktur zeitgEIStl mit einer veganen Kugel Eis einzudecken. Dass für die Fans elektrischer Musik mitten auf der Straße vor Tara’s Haardesign in einem DJ-Zelt die Post abgeht, während sich im Kunstzentrum Immoztion Bondage-Videosequenzen mit härteren Beats verzweigen, spricht für die Kraft von Kreativen, die ihr Ansinnen einer neuen Nuance entschlossen vorantreiben. Dass man um kurz vor Mitternacht noch Menschen von Jung bis Alt auf der Straße sieht, die sich den Klängen hingeben oder sich vor der Villa Lindenhof eine Partie am Tischkicker liefern, ist dafür ein eindrücklicher Beleg. Einer, der bleiben wird. mer

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018