Illegale Müllverbrennung weiter ein Aufreger

Bei der Sitzung des Netzwerkes Wohnumfeldes des Quartiermanagements in der Neckarstadt-West sollte es eigentlich um die geplante Neugestaltung des Neumarktes gehen. Hitzig wurde die Debatte aber bei einem anderen Thema: Dem illegalen Verbrennen von Müll in der Elfenstraße (wir berichteten).

Eine besorgte Anwohnerin der Elfenstraße klagte darüber, dass in ihrer Nachbarschaft kleingeschnittener Sperrmüll in Wohnungsöfen verbrannt werde. „Das ist Umweltverschmutzung und gefährdet durch Qualm und Gestank die Gesundheit“, so die Anwohnerin. Gleichzeitig bemängelte sie, dass die Stadt nichts nachhaltig gegen diese Praxis unternehme. Schließlich sei es doch erboten, frisches Holz zu verbrennen, das müsse erst abgelagert werden, bevor man damit heize, vermutete die Rednerin. Andere Diskussionsteilnehmer pflichteten dieser Ansicht bei. „Das müsste endlich abgestellt werden“, forderten alle.

Nach Informationen der Zeitung hat die Stadt mehrfach mit Mietern und dem Wohnungseigentümer über das Problem gesprochen. Weil sich wenig verbesserte, beschreiten Anwohner mittlerweile den Rechtsweg. Im Rathaus ist daher jetzt der Fachbereich Baurecht zuständig.

Stadtrat Thorsten Riehle (SPD) bekannte, dass es bisher nicht gelungen sei, Verursachern wilder Sperrmüllablagerungen habhaft zu werden.Viele würden nachts ihren Müll irgendwo hinwerfen. Die Stadtverwaltung könnte da wirklich mehr tun, um das zu verhindern, sagte er. „Da müssen dicke Bretter gebohrt werden“, klagte ein Anwohner.

Drogenverkauf im Visier

Ein weiterer Bewohner der Neckarstadt beklagte, dass am Kinderspielplatz und an der Humboldtschule ganz offen mit Drogen gehandelt werde. Der kommisarische Leiter des Reviers Neckarstadt, Polizeioberrat Frank Hartmannsgruber, unterstrich, dass in der Sache ermittelt werde. Das brauche Zeit, bat er die Bürger um Verständnis.

Veränderungen in der Mittelstraße, wo immer mehr Kneipen mit Spielautomaten entstehen, waren ein weiteres Thema. Das sei eine schlechte Entwicklung, bemängelte Thorsten Riehle. Außerdem, so der SPD-Politiker, müsse endlich etwas gegen die auf dem Neuen Messplatz abgestellten Lkws unternommen werden. Eine Anwohnerin äußerte sich erbost darüber, dass der Grünschnitt am Neumarkt ziemlich radikal erfolgt sei (wir berichteten). Insbesondere die schönen Kugelbäume seien sehr beschnitten worden.

Das Gremium gab zudem bekannt, dass die Dammstraße zu einer 30-Kilometer-Zone umgestaltet werden soll. Dadurch könnten die Parkplätze am Neumarkt wegfallen. So werde der Schulweg in die Neckarschule sicherer. Das werde seitens der Stadt im nächsten halben Jahr in Angriff genommen werden, unterstrich CDU-Bezirksbeirat Christian Stalf. Der Sprecher des Netzwerkes, Maik Rügemer, versprach,bei den Themen weiter am Ball zu bleiben.

