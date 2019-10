Im Dirndl zur Oktoberfete

Zum dritten Mal heizte DJ Stephan Christen den Gästen bei der Oktoberfete des Sport- und Kulturvereins SKV in der eigenen Halle in der Kalthorststraße in Sandhofen lautstark ein. Die Damen zeigten sich zünftig gekleidet in ihren Dirndln und die Herren in den krachledernen Trachtenhosen. Fehlen durfte natürlich nicht die Maß Bier, die im Eintrittspreis bereits erhalten war. Daneben reichten die Helfer freundlich lächelnd deftige Speisen. Der SKV hatte bewusst nicht zum „Oktoberfest“, sondern zur „Oktoberfete“ eingeladen. Entsprechend war die Musikauswahl. Neben Schunkelrunden war Freestyle angesagt, zu dem die meisten Gäste auf die Tanzfläche strömten. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019