„Immer ist hier alles zugeparkt“

Ärger in der Friedhofsstraße in Neckarau: Seit einigen Wochen parken dort vier Kleinbusse, wie sie von der Diakonie über ein Subunternehmen eingesetzt werden. Das ärgert die Gewerbetreibenden in der betroffenen Straße. Hinzu kommt, dass häufig auch ältere und gehbehinderte Menschen dort einkaufen oder eine anliegende Praxis aufsuchen. „Für größere Beerdigungen ist es ebenfalls ärgerlich“, erklärte Stadtrat Wolfgang Taubert (Mittelstandsvereinigung).

Arthur Bruno Hodapp, der stellvertretende Vorsitzende der Gemeinschaft der Selbstständigen Neckarau e.V (GdS), ärgert sich ebenfalls über das Subunternehmen, das seine Fahrzeuge in der Friedhofstraße abstellt. Er habe dort schon bis zu sieben dieser Fahrzeuge gezählt, die von dem Subunternehmen – zum Transport der geistig- und körperlich-behinderten Menschen von und zu den nahegelegenen Diakoniewerkstätten oder anderen Einrichtungen – eingesetzt werden und in Mainz zugelassen sind.

Auch Bernd Stelzer, Inhaber der Friedhofsgärtnerei, und Rainer Stelzer, der das Blumencafé an der Friedhofstraße betreibt, ärgern sich über die dauerhaft belegten Parkplätze und fragen sich, warum private Eigentümer Stellplätze nachweisen müssen und augenscheinlich Subunternehmer öffentliche Straßen für die Auslagerung ihres Fuhrparks ungehindert nutzen können. Dabei gebe es genügend Parkplätze auf dem Gelände der nahegelegenen Diakoniewerkstätten.