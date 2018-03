Imposantes Ölgemälde als Animation

Anzeige

In jedem seiner Sätze vernimmt man sprühende Leidenschaft, wenn Hans-Jürgen Thoma über klassische Musik referiert. Humorbegabt und ideenreich führte der Cembalo-Spieler durch die musikalische Matinee mit seinem „Trio Sanssouci“ in der evangelischen Melanchthonkirche in Neckarstadt-Ost. In wenigen Tagen steht dem 65-Jährigen ein prägender Einschnitt bevor. „Jetzt geht es erst richtig los“, freute sich Moderator Hans-Jürgen Thoma in Bezug auf seine bevorstehende Verrentung zum 1. März hin.

Was für ein kraftvoller Start in den Tag: In der hellen weißen Melanchthonkirche stimmte das „Trio Sanssouci“ mehrere Stücke an, wie eine Triosonate G-Dur von Johann Christian Bach und eine Sonate G-Moll von Carl Philipp Emanuel Bach. „Hier in Melanchthon ist eine wunderschöne Akustik, hier ist Leben in der Kirche“, kommentierte Hans-Jürgen Thoma. Er war 28 Jahre lang Leiter der städtischen Musikschule im pfälzischen Frankenthal war und ausführlich über biographische Details der beiden Bach-Söhne Johann Christian und Carl Philipp Emanuel zu erzählen wusste.

Außerdem hing rechts neben dem Altar eine ausgerollte Kopie des schweren Ölgemäldes „Flötenkonzert Friedrichs des Großen“ des Malers Adolph von Menzel. Auf diesem Bild bläst der alte Friedrich unter einem schweren Kronleuchter stehend die Querflöte. Das Original davon kann man in der Berliner Nationalgalerie bestaunen. Zur stimmungsunterstreichenden Visualisierung des eigenen Auftritts habe das „Trio Sanssouci“ dieses imposante Gemälde von 1852 aufgehängt. „In diesem Musikkabinett haben wir schon musiziert. Der Saal sieht noch genauso aus und blieb unverändert“, schilderte Trioleiter Hans-Jürgen Thoma.