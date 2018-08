„In der Ecke haben wir einen Besen gefunden“

Anzeige

Für Phil und seine Freunde Niklas und Leon gehört im Sommer ein Besuch im Strandbad einfach dazu. Vor allem der italienische Imbiss kommt bei den Jugendlichen gut an. Der 15-jährige Phil isst dort am liebsten Pizza, Niklas liebt Eis und sein Bruder Leon findet den Käsekuchen, der dort angeboten wird, am leckersten.

Jetzt ist genau die Zeit, wenn das junge Trio bei schönem Wetter seine Freizeit dort mit ihren Eltern verbringt. „Ich laufe auch oft nach der Schule dort vorbei“, sagt Phil. Dass der Gastronomiebetrieb inzwischen wieder das hungrige Publikum mit seinen mediterranen Köstlichkeiten anlockt, ist auch der Verdienst der drei jungen Mannheimer.

Als die Jungs im Februar dieses Jahres vorbeikamen, hatten sie ihr Lieblingsrestaurant fast nicht mehr erkannt. „Wir waren dort Fahrradfahren, weil die Strecke am Strandbad am besten ist“, erzählt Leon.