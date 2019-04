Zwischen Bücherregalen (v.l.): Michaela Wagner, Esther Lokovich. © Hoffmann

„Wir wollen die Leute in Kontakt bringen mit dieser Musik, die sonst nicht in ein solches Klassik-Konzert gehen würden“, erklärte Bibliotheksleiterin Susanne Schönfeldt. Im Rahmen eines einstündigen Auftritts boten Querflötistin Michaela Wagner und Pianistin Esther Lukovich in der Musikbibliothek im Dalberghaus einen musikalischen Querschnitt vom Barock bis zur Filmmusik. Dabei setzte sich Pianistin Lukovich an das holzbraune Klavier des Hauses und fächerte darauf ihre weißen Notenblätter auseinander. Gemeinsam lebte das Duo jeden einzelnen der dargebrachten Töne.

Wie ein intimes Salonkonzert wirkte der Auftritt der beiden Interpretinnen inmitten der Bücherregale. In den Fächern dieser Regale stehen zum Beispiel Sachbücher wie „Im Blitzlicht“ über Popstar Ed Sheeran aus dem renommierten Hannibal-Verlag und „Die Macht der Worte“ über den verstorbenen Songwriter Leonard Cohen. Ab dem Jahre 1750 habe die Querflöte, wie Moderatorin Susanne Schönfeldt erläuterte, in der westeuropäischen Musikwelt eine immer stärkere Rolle eingenommen. Von dem Münchner Komponisten Theobald Böhm spielte das Zweigespann eine Nummer mit dem schlichten Titel „Ständchen“. Jener Böhm, der von 1794 bis 1881 gelebt hatte, sei der Sohn eines Goldschmieds gewesen und konnte sich deshalb nach der Lehre unter seinem Vater als bekannter Flötenbaumeister etablieren. In Bezug auf Material, Beschaffenheit und Klappentechnik entwickelte Instrumentenbauer Theobald Böhm die Querflöte qualitativ weiter. Nach diesem geschickten Handwerker ist darum die Böhmflöte benannt.

Wechsel in den Kinosaal

Außerdem brachten Flötistin Michaela Wagner und Klavierspielerin Esther Lukovich einen Auszug aus der „Badinerie“ von Johann Sebastian Bach zu Gehör, eine der berühmtesten Melodien der traditionellen Musikgeschichte. „Die Badinerie gibt es sogar als Handyklingelton, das habe ich kürzlich in der Straßenbahn gehört“, schmunzelte Querflötenspielerin Michaela Wagner, die beruflich als Leiterin der Stadtbibliothek im Stadtteil Seckenheim arbeitet und dem TSV-1846-Orchester angehört. Mit einem solchen Nachnamen muss man doch geradezu für die Klassik prädestiniert sein, auch wenn die Querflötistin nicht mit dem berühmten Wagner-Clan in Bayreuth verwandt ist.

Mittendrin im Konzert zog das Tempo am Klavier merklich an und die Querflöte folgte dem nach. Aus der Feder der Komponistin Anna Amalia von Preußen gab das präzise eingespielte Duo eine Sonate in F-Dur zum Besten. Ergänzt durch einen Werkauszug des französischen Musikers Gabriel Fauré, der sich als Spätromantiker dem Impressionismus zuwandte, und die nicht minder berühmte Melodie „Habanera“ aus der Oper „Carmen“ von Georges Bizet. „Wir wechseln in den Kinosaal“, kündigte Moderatorin Susanne Schönfeldt die Titelmelodie der Mafia-Saga „Der Pate“ von Regisseur Francis Ford Coppola an, den sogenannten „The Godfather Waltz“, dunkel dräuend und mysteriös. „Den Paten habe ich noch gar nicht gesehen, ist aber ein Film, den man sich mal angeschaut haben muss“, verriet Pianistin Esther Lukovich. Zudem intonierte das Zweigespann Stücke wie die „Ungarischen Tänze (Nr. 2)“ von Wilhelm Popp und die Musik aus dem brasilianischen Film „Black Orpheus“ von Regisseur Marcel Camus von 1959.

