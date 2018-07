iPads helfen im Unterricht

Anzeige

Hilfreiche Tablet-PCs

Die Idee, die Geräte der Schule zu schenken, kam von IT-Experte Kern. Und nicht nur das: Weitere 20 Geräte werden an die Mitarbeiter der Firma verkauft, der Erlös kommt ebenfalls der Schule zu Gute. Die Pfeiffer & May Stiftung, die von der Inhaberfamilie 2009 ins Leben gerufen wurde, hat bereits das Haupthaus im Stadtteil Blumenau unterstützt. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, jährlich mit einem bestimmten Betrag karitative Projekte zu unterstützen.

Die gespendeten iPads sind vor allem für Kinder, die nicht sprechen können, wichtig und sehr hilfreich. Mit speziellen Apps können sie anzeigen, was sie mitteilen möchten.

„Ich habe heute hier gelernt, dass die Schüler das Wichtigste sind“, lobte Metz das Kollegium. „Die Energie und Freude der Schulabgänger wurden uns richtig vermittelt und sind gut rübergekommen.“ Die Vorsitzende des Fördervereins, Cornelia Kern, schloss sich den Dankesworten an. Solche Anschaffungen zu tätigen, sei für die Schule nicht möglich, da dies nicht im Budget liege, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, Dieter Kern.

Nach der Übergabe der Geschenke verabschiedete die Schulleiterin die langjährige Kollegin Ingrid Dillmann in den Ruhestand. Am Schluss stand für die Schulabgänger mit der Party im Foyer der letzte Programmpunkt an. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.07.2018