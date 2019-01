Jahresauftakt im Bürgerhaus

Nach dem Aus des Bürgervereins Neckarstadt drohte der Neujahrsempfangs in der Alten Feuerwache, der seit Jahrzehnten vom Vorstand organisiert wurde, zu platzen. Nun wird das Ereignis doch stattfinden: Die Bürgerinitiative Neckarstadt-West springt als Veranstalter ein und lädt alle Bewohner für Sonntag, 20. Januar, 11 bis 14 Uhr, zum geselligen Austausch in das Bürgerhaus in der Lutherstraße ein. Mitwirkende sind unter anderem der Chor der Diakonie, der Verein Stimme der Straße und die Neckarstadt Kids e.V. Die offizielle Begrüßung der Gäste übernimmt BI-Sprecher Maik Rügemer. Für die Stadt übermittelt SPD-Stadtrat Thorsten Riehle die Grüße . aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019