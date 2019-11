Jahreskonzert für den guten Zweck

Der Handharmonika-Verein Rheinklang Mannheim-Rheinau lädt ein zum Jahreskonzert unter dem Motto „Dankeschön an unsere Zuhörer“. Das Orchester präsentiert im St. Jakobus-Saal, Rheingoldstraße 9, eine Auswahl der beliebtesten Konzertstücke der letzten 20 Jahre am Samstag, 16. November, 19 Uhr. Die Leitung hat Liane Weber. Auch in diesem Jahr wird ein Teil des Konzerteintritts wieder gespendet. Unterstützen möchte der Verein die auf dem Gelände der Reitgemeinschaft Mannheim-Neckarau von Michaela Fähnle durchgeführte Hippotherapie. Diese nutzt die Bewegungen des Pferdes für den Patienten mit n zentralen Bewegungsstörungen. Die Karten kosten 14 Euro an der Abendkasse. aph

