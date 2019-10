Jan Dorotik siegt souverän

Jan Dorotik hat beim Abangeln des ASV Rohrhofs den ersten Platz belegt. Er kam auf 16 380 Punkte und lag damit klar vor dem Zweitplatzierten Peter Knapp (8340 Punkte) und Jürgen Schmitt, der 5120 Punkte erreichte. Mannschaftssieger wurden Jan Dorotik, Adi Nessel und Andreas Bühler. Elf Petrijünger hatten an dem Wettbewerb – es war das letzte Vereinsfischen für dieses Jahr – teilgenommen. Geangelt wurde bei windigem, aber trockenem Wetter in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr an den Brühl-Rohrhofer Buhnen. Die Angler wurden von Tina Schreiner mit einer stärkenden Mahlzeit bewirtet. Der Vereinsmeister wird beim Familienabend geehrt. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.10.2019