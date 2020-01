Jazz für die Kirche

Dezernat X bei der Übergabe an Diakonin Andrea Weiß (2. v. l.). © Natho

Die Mannheimer Jazz-Formation Dezernat X hat im Dezember zugunsten der Diakoniekirche Luther ein Benefizkonzert gegeben. Dabei kamen 650 Euro zusammen, die die Kirche nun für ihre Arbeit einsetzen kann.

Die Diakoniekirche Luther ist eine Einrichtung, in der alle Mitarbeitenden zusammenarbeiten, um benachteiligten Menschen zu helfen. Arme und Bedürftige könne im Café Plus ein Frühstück und an vielen Tagen ein warmes Mittagessen bekommen. Für einen günstigen Haarschnitt steht mittwochs ein Friseur bereit. Sozial- und Rechtsberatung können kostenfrei in Anspruch genommen werden, ebenso der Computerraum und das Internet.

Donnerstags werden kostengünstig Lebensmittel weitergegeben und Mittwoch bis Freitag wird im Kinderkaufhaus Plus nebenan secondhand alles für das Wohl des Kindes angeboten und das zum kleinen Preis. Andachten und Gottesdienste, Ausstellungen, Konzerte und sozialpolitische Gespräche, Gesprächskreise zu Glauben und Christsein, aber auch Seelsorge und Begleitung gehören zum Programm der Diakoniekirche Luther. jor

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020