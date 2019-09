Jazz hören und verstehen

Dass man bis ins hohe Alter aktiv und produktiv bleiben kann, beweist auf eindrucksvolle Weise der Pianist Günter Hornung. Mit 81 Jahren, die man dem Tastenmann weder ansieht noch anmerkt, gibt der Mannheimer Virtuose weiterhin Auftritte. Zusammen mit Saxophonistin Barbara Amann spielte Hornung unter der Überschrift „Alles Jazz?“ ein Gesprächskonzert im Rahmen der Kultur-Events im Haus der Theodor-Fliedner-Stiftung auf dem Turley-Gelände. Musik belebt eben und hält den Geist wach, besonders im Austausch mit anderen inspirierenden Künstlern.

Lieder aus der Popgeschichte

Zwischen den Stücken vermittelte E-Pianist Günter Hornung wissenswerte Hintergrundfakten über die dargebotenen Songs, was das Konzept eines Gesprächskonzerts ausmacht, das auf Weiterbildung abzielt. Für einen Abend lang verwandelte das Amann Hornung Duo den festlich illuminierten Erdgeschoss-Saal im Theodor-Fliedner-Haus in einen urbanen Jazz-Club.

Aus dem berühmten Great American Songbook, ein immaterielles Kulturerbe der Popgeschichte, stimmte das Zweigespann die Nummer „Softly, As In A Morning Sunrise“ an, ein Standard aus dem Jahre 1928. „Das Great American Songbook ist eine virtuelle Sammlung, keine reale wie Des Knaben Wunderhorn“, erläuterte Moderator Günter Hornung. Viele Musiker greifen dieses amerikanische Songbuch auf, um eigene Interpretationen davon unter das Volk zu bringen, zum Beispiel Rod Stewart ab 2002 in mehreren Teilen. Wie empfindlich ein schimmerndes Saxophon auf Temperaturschwankungen reagieren kann, darüber ließ sich die Heidelberger Bläserin Barbara Amann aus.

Hin und wieder trat die 58-Jährige einige Schritte zur Seite, um ihrem Partner Hornung am E-Piano ausreichend Aufmerksamkeit für ein Solo zu geben. „Die Europäer haben eine größere Hochachtung gegenüber Afroamerikanern, wenn man dagegen die Rassenkonflikte in den USA betrachtet“, bewertete Pianomann Günter Hornung. Deshalb begeben sich seit jeher schwarze Jazz-Musiker aus Übersee, wie Hornung berichtete, mit Vorliebe auf ausgedehnte Tourneen durch die alte Welt. Innerhalb der Jazz-Geschichte hat das Live-Album „The Köln Concert“ von Keith Jarrett, das 1975 in der Kölner Oper aufgenommen worden war, eine Sonderstellung.

Das Viertel Harlem in New York

„Es ist das bestverkaufte Album von Keith Jarrett und das am meisten verkaufte Jazz-Soloalbum“, klärte Keyboarder Hornung auf. Von Jarrett gab das Duo das Stück „Memories Of Tormorrow“ zum Besten. Anschließend folgte die Nummer „Harlem Nocturne“ von 1939, aus der Feder des Komponisten Earle Hagen, der sich viele Jahrzehnte später als Filmkomponist in Hollywood profilieren konnte. Beispielsweise hatte Earle Hagen zum TV-Soundtrack der Science-Fiction-Serie „Planet der Affen“ von 1974 kompositorisch beigetragen. „Das Viertel Harlem ist eine etwas unsichere Gegend in Manhattan in New York City“, erklärte E-Pianist Günter Hornung in Bezug auf den Song „Harlem Nocturne“.

„Das Lied hat teilweise dissonante Klänge dabei. Mal sehen, ob Sie das genauso empfinden wie ich“, spornte Hornung, der einst mit der ersten Generation elektronischer Moog-Synthesizer aufgewachsen war, zum konzentrierten Zuhören an.

