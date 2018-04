Jazz-Konzert beim MFC 08 – Unterhaltung mit heißem Blech

Anzeige

Bevor die Kapelle „Birdland Company“ in kompletter Besetzung vor das Publikum trat, ließ Moderator Martin Freund seine Bandkollegen zuerst das Abendessen einnehmen. Anschließend konnte die gestärkte Projektband klanglich Vollgas geben. In der Vereinsgaststätte des Fußballclubs „MFC 08“ feierte die Formation um Szene-Musiker Jo Gregor ihre Premiere. „Das war eine einmalige Aktion. Vielleicht kommen wir wieder“, freute sich Saxofonist Martin Freund nach dem zweistündigen Auftritt.

Aus Altersgründen habe sich der traditionelle Musikertreff von Organisator Wolf Kaiser aufgelöst. Passend zum Vereinsheim eines Fußballclubs stimmte die Projektband die bekannte Nummer „Up To Date“ an, die legendäre Titelmelodie der ZDF-Fernsehsendung „Das aktuelle Sportstudio“. Da vor zwei Wochen der Gastwirt das Handtuch geworfen hat, mussten ehrenamtliche Helfer aus dem Fußballverein spontan die Bewirtung im Clubhaus übernehmen. „Es ist sehr schwer, einen guten Wirt zu finden, der das hinbekommt“, bedauerte MFC-Öffentlichkeitsarbeiter Wolfgang Taubert.

Unterschiedliche Spielarten

In der bestens besuchten Gaststätte der 08er unterhielt die Jazz-Gruppe „Birdland Company“, die sich nach einem weltberühmten Musikclub in New York City benannte, mit heißem Blech: ohne grellbunte Scheinwerfer, erhöhende Bühne und ohne übertriebene elektronische Verstärkung. Allein die puren Jazz-Sounds standen im Mittelpunkt. Wobei die „Birdland Company“ die unterschiedlichsten Spielarten dieses Genres beherrscht, zum Beispiel Dixieland.