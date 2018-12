Jazz und Kabarett in der „Kommode“

Philip Griffiths feiert heute, am Freitag, 7. Dezember, mit den „Fake Five“ ein „X-mas special“ in der „Kommode“ in der Schulstraße 82. Die Musiker präsentieren sowohl verswingte Weihnachtslieder, als auch Jazzklassiker. Der Eintritt ist frei. Am Samstag, 8. Dezember, sitzt Franz-Josef Feimer am Klavier und macht Kabarett mit Themen quer durchs Menschenleben. In „kommode Zeiten“ blickt er auf die letzten 34 Jahre in der „Kommode“ zurück, in welchen er 18 verschiedene Programme bei rund 60 Auftritten auf die Bühne gebracht hat. Der Eintritt beträgt 20 Euro. An beiden Abenden beginnt das Programm um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. pam

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.12.2018