Jede Puppe hat ihre eigene Geschichte

Im Wappensaal des alten Neckarauer Rathauses präsentiert der Vereins Geschichte Alt Neckarau (VGAN) über Weihnachten wieder seine mittlerweile weit über die Grenzen des Stadtteils hinaus beliebte Schildkrötpuppen-Ausstellung. In der alljährlichen Schau kann eine beachtliche Sammlung von Originalexponaten der 1873 als Rheinische Hartgummifabrik in Neckarau gegründeten späteren Schildkröt AG bewundert werden. 6000 Frauen und Männer arbeiteten einst in der örtlichen Manufaktur und in fast jedem Haus des Vorortes gab es damals mindestens eine Schildkröt-Puppe, die von dort aus die Welt eroberte.

Der VGAN versucht in seinem Heimatmuseum im Alten Rathaus, die Geschichte und Tradition der schmucken Kinderträume zu bewahren. Er hat dort eine eigene Abteilung eingerichtet, die die Geschichte der Neckarauer Puppen erzählt. Die mehr als 300 Exponate umfassende Sammlung wird liebevoll betreut vom Experten Gerhard Ruf sowie von den erfahrenen Kolleginnen Marga Steiner und Irene Gärtner. Außerdem präsentiert der Heimatverein regelmäßig vom 1. Adventssonntag bis zum 6. Januar aus seiner Sammlung eine historische Schau von besonderer Qualität.

Blauäugige Schöne

Marga Steiner greift vorsichtig in eine Kiste, streicht einer blauäugigen Schönen das Kleidchen glatt und stellt sie behutsam in eine Glasvitrine. Jede erhält den richtigen Platz. „Mit den Jahren wird man zur Expertin“, lächelt Steiner. Jede Puppe hat ihre bestimmte Prägung, an der sie das Herstellungsdatum festmacht. Ganz wichtig: „Die Ausstellung wird immer wieder verändert, damit sich der Besuch immer wieder aufs Neue lohnt“, so Steiner. Im Wappensaal des Rathauses werden in der alljährlichen Ausstellung immer wieder neue Aspekte herausgestellt: In diesem Jahr stehen vor allem die Puppenstuben und alte Kaufmannsläden im Mittelpunkt. Die Exponate zeichnen auf unterhaltsame Weise die Lebenswelten im 19. und 20. Jahrhundert nach. 100 Jahre Alltags-, Zeit- und Stilgeschichte ziehen am Betrachter vorüber. Die Häuschen und Vitrinen bieten einen Blick auf Wohnverhältnisse, Wohnkultur, bürgerliche Normen und Werte längst vergangener Zeiten und erzählen die Geschichte der Schildkröt AG. Historische Fotos, auf denen sowohl das beliebte Spielzeug, aber gleichzeitig auch die Herstellung der Puppen in der Neckarauer Firma zu sehen sind, sind ebenfalls Teil der Ausstellung. Im Wappensaal finden sich Celloloid-Puppen in allen Größen mit liebevoll gemalten Gesichtern und gestalteten Frisuren, mit Sprechmechanismus, Charakter- und Babygesichtern sowie Stuben von der Küche und dem Kaufmannsladen bis zum gutbürgerlichen Salon, ausgestattet mit zahlreichen winzigen Details der Innenarchitektur für gehobene Puppenansprüche. Neben den kunstvollen Ensembles findet auch eine Kleinausgabe historischer Küchenherde Platz, ebenso Miniaturgeschirr und tausend andere Gegenstände die das Mädchen der damaligen Zeit auf seine Frauenrolle vorbereiten sollte.

Auch eine der berühmtesten Neckarauer Preziosen darf nicht fehlen: Mit „Inge“ entdeckte auch Stadträtin Helen Heberer ihre Leidenschaft für Puppen. Der Blondschopf mit blauen Augen und roten Wangen von der Firma Schildkröt begeisterte sie so sehr, dass die Übernahme der Schirmherrschaft über die Ausstellung mit Celluloid-Exponaten für sie zur Passion wurde. „Die Ausstellung passt so gut in die Adventszeit, dass ich dem Verein Geschichte Alt Neckarau immer wieder auf‘s Neue danke, dass sie diese schöne Tradition weiterführen und in vielen Besuchern gerade in dieser Zeit, die eigene Kindheit aufleben lassen“, sagte die Stadträtin bei der Eröffnung.

Das Museum bietet mehrere Hundert Ausstellungsstücke, die immer wieder zu neuen Sonderausstellungen zusammengestellt werden. Geplant sind auch Führungen mit Gerhard Ruf, Marga Steiner und Irene Gärtner, denn schließlich hat jede historische Puppe auch eine Geschichte zu erzählen. Die Weihnachtsfeiertage bieten sich dafür an.

Info: Fotostrecke unter www.morgenweb.de/Neckarau

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019