Jetzt pressiert es

© Rinderspacher

Bei den Bezirksbeiratssitzungen in der Lanzkapelle ist sie seit Jahren Dauerthema: die kaputte Toilette auf dem Meeräckerplatz. Und natürlich brennen den Bürgern vor allem so brisanten Themen wie Kinderbetreuungs-Angebote, Dammsanierung und Parkplatznot auf den Nägeln.

Dennoch jammerschade , dass sich in die Freude über die Sanierung dieses Lindenhöfer Treffpunkts so viel Frust mischt. Schließlich ist die schmucke Neugestaltung hart erkämpft – mit großem und beharrlichem bürgerschaftlichem Engagement. Nun sollte sie laut Stadt eine Wohlfühlatmosphäre ausstrahlen! Ja, schon. Aber doch nicht, wenn etwas so Elementares fehlt wie eine Toilettenanlage. Und das auf einem Platz, den Jung und Alt gerne und oft besuchen. Gleichgültig ob sie Marktkunden, Händler, Besucher der rollenden Bibliothek oder der Haltestelle sind. Der Hinweis aus dem Rathaus auf die 200 Meter entfernt liegende, nur halbjährig geöffnete Anlage im Lanz-Park kann da nur ein schwacher Trost sein. Die Stadt sollte jetzt dringend handeln. Denn es pressiert!

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.08.2019