Johannisgemeinde hilft Vesperkirche

Konkrete Hilfe will die Johannsikirchen-Gemeinde auch in diesem Jahr wieder unter dem Motto „Kuchen für die Vesperkirche“ leisten. Denn auch 2019 öffnet die CityKirche Konkordien in R 2, 2 wieder ihre Pforten. Vier Wochen lang gibt es dort dann täglich von 11 bis 14 Uhr Mittagessen für notleidende und einsame Menschen. Sich in Wort und Tat für die Schwachen einsetzen: Dafür steht die Vesperkirche. In der kältesten Jahreszeit kümmern sich jeden Tag rund 50 Helfende darum, dass bis zu 500 Gäste in wohltuender Atmosphäre gutes Essen, stärkende Begegnungen und persönliche Beratung erhalten. Und weil selbstgebackene Kuchen besonders gut schmecken, wird sich die Johannisgemeinde auch wieder mit Kuchenspenden beteiligen, und zwar am Donnerstag, 17. Januar. Wer helfen will, der sollte seine Kuchenspenden (keine Sahnetorten) entweder am Vortag, also heute, am Mittwoch, von 13 bis 18 Uhr oder morgen bis um 9.30 Uhr zum Pfarramt in der Windeckstraße 1 bringen. mai

