Jubelkonfirmation in der CityGemeinde

Am 22. April, um 11 Uhr feiert die CityGemeinde Hafen-Konkordien in der Konkordienkirche in einem Festgottesdienst die Jubelkonfirmation. Alle ehemaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden, die in den Jahren 1968, 1958, 1953,1948, 1943 und davor in der Hafen-, Konkordien- oder in der Trinitatiskirche konfirmiert wurden, sind herzlich dazu eingeladen. Auch wer nicht hier konfirmiert wurde, aber jetzt zur CityGemeinde gehört und das Fest der Jubelkonfirmation gerne mitfeiern möchte, ist dazu eingeladen. Ihre Anmeldungen richten Interessierte an das Pfarramt der Hafenkirche im Jungbusch unter der Telefonnummer 0621/2 17 58. Das Büro ist besetzt mittwochs und donnerstags von 10 bis 14 Uhr. aph