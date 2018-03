Jugend kann Ideen einbringen

Anzeige

Auch Kinder und Jugendliche haben das Recht, in ihrem Stadtteil mitzureden und mitzuentscheiden. Aus diesem Grund findet am 19. April in Feudenheim die Stadtteilversammlung für Kinder und Jugendliche statt. Auf der Versammlung haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, ihre Probleme und Forderungen den Stadtteil betreffend mit Mannheimer Politikern zu besprechen. Gemeinsam soll nach Lösungen und Umsetzungsmöglichkeiten gesucht werden. Im Vorfeld der Veranstaltung besuchen Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros 68DEINS! Einrichtungen und Orte, an denen sich Kinder und Jugendliche mit Vorliebe aufhalten. Ziel ist es, gemeinsam mit ihnen ins Gespräch zu kommen und Ideen zu erarbeiten, was sich aus Sicht des Nachwuchses im Stadtteil verändern soll. Die Ergebnisse werden festgehalten und im Rahmen einer Abschlussveranstaltung vorgestellt, um dabei mit Kommunalpolitikern über die Anliegen diskutieren und das weitere Vorgehen verabreden zu können.

Für die Stadtteilversammlung werden noch interessierte junge Menschen im Alter von sechs bis 27 Jahren gesucht, die im Rahmen des Forums über ihr Leben in Feudenheim sprechen möchten. Die Präsentation und Diskussion mit der lokalen Politik finden am Donnerstag, 19. April, ab 17.30 Uhr, für die Kinder und Jugendlichen und ab 18 Uhr für die Erwachsenen statt. Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben. Wer mitmachen möchte, meldet sich unter info@68deins.de oder Tel. 0621/293-3662. lr