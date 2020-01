Jugend soll sich beteiligen

Die Kinder und Jugendliche aus der Innenstadt und dem Jungbusch sind aufgerufen, sich einzubringen: Im Rahmen der 68DEINS! Kinder- und Jugendbeteiligung veranstaltet das Kinder- und Jugendbüro eine Stadtteilversammlung in der Innenstadt. Vorab treffen sich Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros mit jungen Menschen aus der Innenstadt, um über deren Anliegen zu sprechen. In diesen Foren werden Präsentationen erarbeitet, die dann bei der Stadtteilversammlung am Mittwoch, 5. Februar, um 18 Uhr im Café Filsbach (J6, 1-2) Politikern aus dem Bezirksbeirat und Gemeinderat sowie Mitarbeitern der Verwaltung und Mitgliedern der Vereins- und Verbandsarbeit vorgestellt werden. Alle Interessierten können sich vorab an info@68deins.de wenden. red

