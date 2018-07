Jugendhaus bietet Ferienprogramm

Anzeige

Spannende Ausflüge bietet in den Sommerferien das Jugendhaus Waldpforte, Waldpforte 65/67. So steht am 1. August ein Tagesausflug zum Alla-Hopp-Spielplatz in Sinsheim auf dem Programm. Am Mittwoch, 8. August, geht es dann zum Landauer Zoo. Ein besonderes Abenteuer erwartet Kinder beim Lama-Trekking in Bad Dürkheim am Mittwoch, 15. August. Mit der Bahn fährt die Gruppe nach Bad Dürkheim und macht dort eine Wandertour mit den Tieren.

Neben den Ausflügen können Kinder von sechs bis 14 Jahren zudem auf dem Abenteuerspielplatz Spiel- und Sportangebote nutzen, Kunst und Kreatives gestalten oder sie können kochen und backen. Anmeldung und nähere Informationen zu den Ferienangeboten des Jugendhauses Waldpforte per E-Mail an: jugendhaus.waldpforte@mannheim.de oder im Internet unter waldpforte.majo.de. her