Jugendtreff informiert

Isolde Katzer am Verkaufsstand im Bartholomäus-Gemeindesaal. © Engler

Auf eine schnelle Schaffung der seit langem gewünschten Einrichtung machten Mitglieder des „Jugendtreff Luzenberg“ beim Ostermarkt im Gemeindezentrum in der Stolberger Straße auf dem Luzenberg aufmerksam, im Foyer hatten sie dazu einen Informationsstand aufgebaut. Ansonsten stand bei den Ausrichtern des Markts, den „Luzies“, gemütliches Beisammensein im Mittelpunkt. Die Auswahl an Kuchen und Torten war groß. Außerdem konnten sich die Besucher an einer kleinen Zusammenstellung österlicher Dekoartikel erfreuen und das eine oder andere erwerben.

Dekorative Geschenke

Beim Ostermarkt der katholischen Frauen (kfd) in der Gemeinde St. Bartholomäus waren die Gäste nach dem Gottesdienst zu einer heißen Karottensuppe mit Tortellini-Einlage eingeladen. Pünktlich zur Kaffeezeit stellten die kfd-Frauen ein Kuchenbüffet bereit. Mitten im Gemeindesaal war auf Tischen vieles an österlicher Dekoration zu finden, die sich als Geschenkidee eignet. So gab es beispielsweise in schönen kleinen Fläschchen abgefüllte und selbst gemachte Liköre.

Die Besucher, egal ob bei den „Luzies“ oder im Gemeindesaal von St. Bartholomäus, zeigten sich mit dem Angebot der beiden Ostermärkte und dem gemütlichen Beisammensein zufrieden. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.04.2019