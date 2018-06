Junge Musiker huldigen Wolfgang Amadeus

Anzeige

Neben ihrer eigenen europaweiten Konzerttätigkeit kooperierte Dirigentin Isabel Gonzalez, die spanische Wurzeln besitzt, bereits mit dem Landespolizeiorchester Brandenburg sowie den Bundespolizeiorchestern von Hannover und München. In der evangelischen Johanniskirche reduzierte sich hinterher das anwesende Orchester zu einer Vierergruppe, um in dieser Formation ein Mozart’sches Quartett für Flöte, Violine, Viola und Violoncello zu Gehör zu bringen.

Flöte nicht leiden können

Unter den zahlreichen Musikern befand sich Flötistin und Piccolistin Bianca Alecu, die dem Mannheimer Philharmonikern angehört und in Straßburg ein Studium der Querflöte abgeschlossen hat.

Im Jahre 2012 durfte die Künstlerin Bianca Alecu einen Meisterkurs von Karl Heinz Schütz im spanischen Barcelona besuchen, Schütz ist der Erste Flötist des Orchesters der Wiener Staatsoper. „Die reichhaltige Kammermusik Mozarts ist für die Flöte nicht sonderlich ergiebig“, war im Programmblatt zu lesen. Denn als Soloinstrument habe der Salzburger Komponist, wie dieser 1778 in einem Brief an seinen alten Vater einräumte, dieses Instrument „nicht leiden“ können.

Dennoch existieren einige kurfürstliche Auftragsarbeiten mit Flöten-Beteiligung von Mozart, zum Beispiel die „Mannheimer Quartette“. Mit einer Handkarre schob Jelena Sophia Engelhardt ihre wuchtige Harfe aus hellem Holz vor das Publikum, um dahinter Platz zu nehmen. Anschließend stimmte das Medea-Orchester das Werk „Tre Valzer di Mozart“ für Harfe und Streichorchester von Komponist Gian Luca Tocchi an.

Ein fein in die Luft der Johanniskirche getupftes Werk war das. Vor einigen Monaten zog die Künstlerin Jelena Sophia Engelhardt ins Allgäu um, dort unterrichtet die 27-Jährige in der Stadt Isny an einer Musikschule, im südöstlichsten Zipfel von Baden-Württemberg. hfm

