Sie überzeugten mit Charme und Sachverstand: Vier Damen der Jungwinzerinnen-Gruppe „Vinas“ der Bergsträßer Winzergenossenschaft schenkten erstmals auf der Kerwe Wein und Traubensaft aus. „Wir machen das in unserer Freizeit, wollen vor allem junge Menschen an den Wein heranführen, aber auch Weinkennern zeigen, was die junge Generation kann“, so Caroline Guthier, eine der vier „Vinas“-Aktiven, die 2015 Deutsche Weinprinzessin war. Für den Anfang sei die Resonanz sehr gut gewesen, sagte sie. pwr