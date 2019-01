Kabarett und Songs von Eric Clapton

Gehrings Kommode lädt für Freitag , 25. sowie Samstag, 26. Januar, alle Fans von Kabarett und Eric Clapton ein. Am Freitag ist Kabarettist Link Michel mit seinem Programm „Charmoffensive“, indem er über alltägliche Geschichten spricht, zu Gast. Am Samstag darf die Kommode die Band „Clapton Experience“ begrüßen. Sie präsentiert in einem knapp dreistündigen Livekonzert Stücke des Gitarren-Altmeisters von den Anfängen bis zu seinem Durchbruch als Solo-Künstler. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet an beiden Abenden 15 Euro. Gehrings Kommode ist in der Neckarauer Schulstraße 82 zu finden. anma

