Kaffee und lebendige Geschichtsstunde

Eine Referentin, die die Geschichte der Awo und ihre Spuren bis in die heutige Zeit wieder aufleben lässt, und ein gemütliches Beisammensein bei guten Gesprächen: Die Awo Lindenhof-Neckarau-Rheinau hatte zu einem Kaffee-Nachmittag eingeladen. Zunächst gab es, wie üblich, selbst gebackenen Kuchen.

Dieses Mal stand keine Musik, sondern ein Vortrag auf dem Programm. Heike List, Mitarbeiterin der Uni Frankfurt, stellte Marie Juchacz vor. Bekannt von ihr ist, dass sie vor 100 Jahren die erste Frau war, die im Reichstag sprach und die, mit anderen Frauen zusammen, das Wahlrecht der Frauen erkämpft hat. Weniger bekannt von ihr ist ihr soziales Engagement und damit verbunden, die Gründung der Arbeiter Wohlfahrt im selben Jahr, in dem sie zum ersten Mal vor dem Reichstag sprach.

Ihr Anliegen war es immer, referierte List, sich um die zu kümmern, die trotz Arbeit nicht genug verdienten, um damit überleben zu können: „Um die, die ihre Arbeit krank gemacht hat und um die Kinder, die mit neun Jahren schon eine Tätigkeit in der Fabrik aufnehmen mussten, um die Familie vor dem Verhungern zu bewahren.“ Marie Juchacz habe diese Fabriken nur zu genau gekannt, da sie doch selbst dort gearbeitet habe.

Ein Leben als Verfolgte

Weniger bekannt, so List, seien auch die Jahre ihres Lebens, die sie im Ausland als Flüchtling verbringen musste, weil sie zu den politisch Verfolgten des Nazi Regimes gehörte. Nach Kriegsende kehrte Juchacz nach Deutschland zurück, und ihr ganzes Leben gehörte wieder dem Kampf um die Frauenrechte und den Wiederaufbau „ihrer“ Arbeiter-Wohlfahrt.

Heike List packte diesen Vortrag in spannende Details und zeigte viele Bilder aus der damaligen Zeit. Zum Schluss bedankte sich die Vorsitzende Marianne Bade bei ihr und spannte den Bogen zur heutigen Zeit und zum Awo-Ortsverein.

In seiner vorletzten Mitgliederversammlung haben die Mitglieder des Ortsvereins beschlossen, diversen Einrichtungen Spenden zukommen zu lassen, berichtete Bade. Gelder gingen an den Lehrgarten des Gemeinschaftswerkes in der Lilienthal Straße auf der Schönau. Die nächste Einrichtung, die bedacht wurde, sind die Calvinos: „Der Chor des Calvin Hauses bereichert viele Feste.“

Die Spende der Awo Neckarau soll den Musikern ermöglichen, eine Freizeit und Ausflüge zu machen. Zudem wurde die Wilhelm-Wundt- Bücherei mit einer Spende bedacht. Ganz im Geiste von Marie Juchacz, deren größtes Anliegen für die Kinder eine gute Bildung war: „Und dazu trägt die Bücherei im hohen Maße mit bei.“ Das Geld überbrachte Rosemarie Rehberger im Auftrag des Ortsvereins. mai

